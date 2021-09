Immo-Entwickler Obwieser zu Preisen in Tirol: „Dynamik findet ein Ende“

Pill – Billiger werden Immobilien in Tirol nicht mehr werden, aber bei den Preisen wird die Decke bald erreicht sein. Davon ist Ludwig Obwieser überzeugt. Der Gründer von Eglo Leuchten in Pill ist seit einigen Jahren auch als Immobilien-Entwickler in Tirol und Wien tätig. „Eine Rückwärtsentwicklung bei den Preisen wird es nicht mehr geben. Aber wir sind schon ziemlich am Plafond. Es wird einen Knick geben“, sagte Obwieser im Gespräch mit der TT.