Studie: Russische Trolle gaukeln Kreml-Begeisterung im Westen vor

Die Reaktionen würden wiederum in russischen Staatsmedien als Beleg für die angebliche Zustimmung im Westen zur Politik des Kremls herangezogen, so die Studie. Der britische Außenminister Dominic Raab vermutet staatliche Unterstützung hinter der Kampagne. "Dieser Bericht betont die Bedrohung unserer Demokratie durch vom russischen Staat unterstützte Fehlinformationen im Internet", sagte Raab. In Großbritannien waren demnach unter anderem Beiträge der Zeitungen Daily Mail, Daily Express und The Times betroffen.