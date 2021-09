Kunststoffe verursachen jährlich 1,8 Milliarden Tonnen CO2

Wien– Kunststoffe verschmutzen nicht nur die Ozeane oder schädigen als Mikropartikel die Gesundheit, jährlich sind sie auch Verursacher von 1,8 Milliarden Tonnen an Treibhausgasen und Milliardenbeträgen an Folgekosten. Wäre Plastik ein Staat, dann wäre es "der fünftgrößte CO2-Sünder weltweit", hieß es am Montag in einer Aussendung des WWF zu den Erkenntnissen einer Studie mit dem selbsterklärenden Titel "Plastic: The Costs To Society, The Environment And The Economy".