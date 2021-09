Wirtschaftsbund will von NGOs Spenden-Offenlegung

Wien – Der ÖVP-Wirtschaftsbund verlangt von NGOs, ihre Großspenden und Finanzierung offen zu legen. Dies würde zu mehr Transparenz in UVP-Verfahren führen, findet Generalsekretär Kurt Egger. Diese könnten dadurch fairer gestaltet werden. Für den Wirtschaftsbund ist mehr Transparenz bei anerkannten NGOs als Voraussetzung für ihre Parteistellung ein Punkt, wie UVP-Verfahren fairer gestalten werden könnten. Umweltorganisationen hätten in der Vergangenheit oft von ihren Rechten in UVP-Verfahren Gebrauch gemacht und damit infrastrukturellen und wirtschaftlichen Fortschritt verzögert, lautet die Argumentation. „Jetzt ist es an der Zeit neben Rechten auch Pflichten für NGOs einzuführen und ihre Doppelmoral hinsichtlich Transparenz abzuschaffen“, so Egger.