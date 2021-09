Tödliches Bremsmanöver: 54-jähriger Motorradfahrer in Kitzbühel verunglückt

Kitzbühel – Ein Motorradfahrer ist am Montag gegen 12.15 Uhr in Kitzbühel tödlich verunglückt. Der Deutsche war in Kitzbühel auf der Jochberger Straße in Richtung Aurach unterwegs. Ein Pkw-Lenker (80), der vor ihm fuhr, musste wegen starken Verkehraufkommens abbremsen. Das wiederum zwang den 54-jährigen Motorradfahrer, die Bremsen zu ziehen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug.