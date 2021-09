Eine Woche in Tirol im Zeichen der Freiwilligen

Die Freiwilligenwoche beginnt am 1. Oktober.

Innsbruck – Bei der Freiwilligenwoche Tirol können sich engagierte Menschen (oder Gruppen) vom 1. bis 7. Oktober für eine Vielzahl an sozialen und gemeinnützigen Projekten in allen Tiroler Bezirken engagieren. Die Freiwilligenpartnerschaft Tirol, eine Initiative von Caritas und dem Land Tirol sowie den teilnehmenden Einrichtungen und Initiativen, organisiert die Aktion. Die Aktivitäten reichen vom Kochen in der Mentlvilla bis zum Helfen bei einem regionalen Flohmarkt. Ein Mitmachen stärkt einerseits das soziale Engagement, bereichert aber auch die persönlichen Erfahrungen, sagt Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb. Die Anmeldung ist online unter freiwilligenwoche.caritas-tirol.at bis 15.9. möglich. (TT)