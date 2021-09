Pavillon-Nachnutzung bleibt heißes Thema in Innsbruck

Innsbruck – „Es ist sehr erfreulich, dass auch unsere politischen Mitbewerber aus dem Dornröschenschlaf erwacht sind und hier endlich Handlungsbedarf sehen“: So kommentiert GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck, GI) die wieder angelaufene Diskussion über die Nachnutzung des Pavillon-Würfels beim Landestheater. Schließlich habe seine Liste seit Jahren in Videos wie im Gemeinderat „gebetsmühlenartig“ eine sinnvolle Nutzung eingefordert – und im Juli eine aktuelle Anfrage dazu eingebracht. „Wir wollen wissen, ob es überhaupt aktuell konkrete Pläne zur Nutzung des Pavillons gibt, oder ob wir wieder nur um den heißen Brei herumreden, wo am Ende des Tages nichts dabei herauskommt“. GI plädiert für einen Gastrobetrieb im Pavillon. Das schließe nicht aus, den Würfel so zu adaptieren, „dass man dort, wo sich einst die Tabaktrafik befand, mit einer räumlichen Ausweitung eine öffentliche WC-Anlage errichten könnte“.