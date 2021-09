FMA: Betrugsgefahr bei den meisten Krypto-Anlagen

Der FMA seien oft die Hände gebunden. Denn die Maßnahmen, die der FMA zur Verfügung stehen, seien aufgrund der mangelnden Regulierung derzeit noch sehr eingeschränkt. „Wir können nur Investorenwarnungen machen“, so Müller. „So richtig kommt das aber nicht an, weil die Goldgräberstimmung, die suggeriert wird, noch stärker bei den Menschen durchkommt.“

Das im Herbst 2020 in der EU verabschiedete „Digital Finance Paket“ soll den Anlegerschutz in einigen Bereichen verbessern. Bis zur Umsetzung dürfte es aber dauern. Wenn alles in der Gesetzwerdung so laufe wie geplant, dürften diese Regulierungen erst mit Beginn 2024 in Kraft treten, sagt Müller.