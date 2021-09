„Kreativität braucht Verortung“: Tiroler Kreativwirtschaft soll Zentrum bekommen

Innsbruck – Die Wirtschaftskammer Tirol (WK) präsentierte gestern eine neue Kooperation mit dem Linzer „Kreativ- und Innovationszentrum Tabakfabrik“. Auf dem Industrieareal entstand in den letzten Jahren ein kreatives Zentrum für Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation. Nun soll in Zusammenarbeit von WK, Tabakfabrik und Creative Region Upper Austria auch in Tirol ein solches Zentrum entstehen.