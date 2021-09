Tirol, Südtirol und Trentino kämpfen gemeinsam gegen Fake News

Innsbruck – Landtagsvizepräsidentin Sophia Kircher (ÖVP) hat für den Dreierlandtag am 21. Oktober einen Antrag zur engeren Zusammenarbeit der Länder Tirol, Südtirol und Trentino beim Thema digitale Medienkompetenz angekündigt. „Die Nutzung von Internet und Smartphones bietet zahlreiche Vorteile. Viele Kinder und Jugendliche sind sich allerdings der Gefahren von Social Media und Co. gar nicht bewusst“, erklärt Kircher. „Die neuen Medien haben die Kommunikation wesentlich verändert und zu neuen Phänomenen geführt. Insbesondere Hass im Netz, Verschwörungstheorien und Fake News stellen uns vor gravierende Herausforderungen. Hier sind wir gefordert, weitere Informationskampagnen für alle Bevölkerungsgruppen zu starten und darauf hinzuweisen, wie man mit Verschwörungstheorien und deren Anhängern umgeht“, will die Landtagsvizepräsidentin Verschwörungstheorien innerhalb der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino entgegentreten und deshalb den Antrag einbringen. Dieser sieht vor, dass künftig Jugendprojekte im Bereich der Vermittlung von digitalen und Medienkompetenzen innerhalb der Euregio angeboten werden. Dabei sollen Informationen zum Umgang mit Verschwörungstheorien und Fake News Teil davon sein.