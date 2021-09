Schulbeginn im Osten: 106 positive Tests zum Start der Sicherheitsphase

Bildungsminister Heinz Faßmann besuchte zum Schulstart eine Bildungseinrichtung in Wien. © APA

Wien – Zum Start ins Schuljahr drei Tests. Aber nicht in Biologie, Deutsch oder Mathe, sondern Antigentests. Sicherheitsphase nennt das das Bildungsministerium. Und die hat gestern beim Schulstart in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bei rund 490.000 Kindern insgesamt 106 positive Ergebnisse zu Tage gefördert. Der Bildungsminister selbst übte sich zum Start in Optimismus. Der Herbst soll durchgehend im Präsenzunterricht stattfinden.

In der Sicherheitsphase muss verpflichtend dreimal pro Woche ein Covid-Test absolviert und außerhalb der Klasse eine Maske getragen werden. Am ersten Schultag schlugen laut Zahlen von Gesundheitsbehörde bzw. Bildungsdirektionen in Wien 63 „Nasenbohrer“-Tests an, in Niederösterreich 35 und im Burgenland acht. Das entspricht für Wien in etwa hochgerechnet der Zahl der positiven Schul-Tests von Mitte Juni, im Burgenland und Niederösterreich von Ende Mai.

📽️ Video | Erster Schultag in Ostösterreich

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Faßmann (ÖVP) zeigte sich bei einem Schulbesuch in Wien optimistisch, dass im Herbst durchgehend Präsenzunterricht stattfinden kann. Neben Optimismus brauche es dafür auch Geduld, wenn die Infektionszahlen in die Höhe gehen, so der Minister.

Alle Schüler müssen in den ersten drei Wochen für den Schulbesuch drei Corona-Tests pro Woche durchführen, einer davon muss ein PCR-Test sein. Getestet werden kann an der Schule, alternativ können Zertifikate anderer befugter Teststellen vorgewiesen werden. Lehrer müssen ebenfalls dreimal pro Woche testen, einen Unterschied gibt es aber nach Impfstatus: Bei geimpften Pädagogen reichen drei Antigentests, ungeimpfte brauchen neben zwei Antigentests einmal wöchentlich einen (externen) PCR-Test.

Nach den drei Wochen hängen die Schulregeln dann von der risikoadjustierten 7-Tage-Inzidenz (einbezogen werden neben den Infektionszahlen auch die Zahl der Tests, die Aufklärungsrate, die Symptomatik und Dynamik des Infektionsgeschehens) ab. Unterteilt wird dann in geringes (bis 100), mittleres (101–199) und hohes Risiko (ab 200).