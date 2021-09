Präsenz-Lehre um jeden Preis an Tirols Universitäten und Fachhochschulen

Innsbruck – Bald kehren rund 39.000 Studenten in Tirols Hörsäle und Seminarräume zurück. Das Wintersemester an Universitäten und Fachhochschulen steht vor der Tür, Corona-Präventionskonzepte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen, Vorlesungen und Kurse finden hauptsächlich am Campus statt. Dafür gilt grundsätzlich die 3-G-Regel, nur an der Medizinischen Uni wird ein vollständiger Impfnachweis verlangt. Sollte der Präsenz-Unterricht durch hohe Infektionszahlen gefährdet sein, soll dieses Konzept auch an den anderen Lehranstalten eingeführt werden, erklären Vertreter der ÖH Innsbruck.