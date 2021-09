Mit dem E-Bus durch den Sommer: Test in St. Anton erfolgreich

Der Zentrumsshuttlebus fuhr in St. Anton in diesem Sommer elektrisch. Die Verantwortlichen waren mit dem Projekt zufrieden.

Am Steuer saß Buslenkerin Silvia Lener, die seit 2015 im öffentlichen Nahverkehr in St. Anton unterwegs ist, und auch sie hat das Fahrzeug überzeugt: „Für den Einsatz und die Durchfahrt durch die Fußgängerzone eignet sich der E-Bus perfekt. Das merkt man auch an der Reaktion der Passanten. Die schauen sehr interessiert und nicken anerkennend“, erzählt sie. Auch die PS waren ausreichend, auch wenn der Bus vor allem im Flachen unterwegs war. „Er ist beim Fahren auch deutlich leiser“, erklärt sie.

Ermöglicht wurde der Test vom Verkehrsverbund Tirol und dem Gemeindeverband Regio Arlberg. „Wir möchten in St. Anton die Elektromobilität nicht nur aufs Land, sondern auch in die Berge bringen“, sagt Verkehrsamtsleiter Bernhard Prantauer aus St. Anton. „Mit der Testphase diesen Sommer haben wir wieder viele Erfahrungen sammeln können, die für die Weiterentwicklung der Mobilität von Einheimischen und Gästen essenziell sind.“ Man möchte beim öffentlichen Nahverkehr nachhaltiger werden, erklärte auch VVT-Geschäftsführer Alexander Jug. Inzwischen ist die Testphase vorbei. Ob der E-Bus auch in Zukunft in St. Anton zum Einsatz kommt, ist derzeit nicht klar, heißt es seitens des VVT.