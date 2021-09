„Der Silberfuchs meiner Mutter“ von Alois Hotschnig: Keine einfache Geschichte

Innsbruck – Alois Hotschnig ist ein verwegener Erzähler – und er gehört doch zu den ruhigeren Vertretern seiner Zunft. Auch um den seit Langem in Innsbruck lebenden Autor ist es zuletzt ruhig geworden. Beinahe dreizehn Jahre ist es her, dass Hotschnig sein letztes Buch veröffentlicht hat. Die Erzählsammlung „Im Sitzen läuft es sich besser davon“ (2009) habe ihn an einen Endpunkt gebracht, sagt er: „an einen Horizont, an dem ich mich neu orientieren musste“. Der Schweizer Essayist Markus Bundi ist Hotschnigs Weg dorthin bereits 2015 nachgegangen – und hat seinen hellsichtigen Lektürereport mit „Vom Verschwinden des Erzählers“ überschrieben. In Hotschnigs Texten, so Bundis Beobachtung, gibt es keine erkennbare Erzählinstanz mehr, kein „Ich“, „Er“ oder „Sie“, der, die oder das die Lesenden durch das Erzählte führt. Es wird nichts vorgekaut oder nachgebetet. Der Text entfaltet sich – ohne Sicherheitsnetz, aber bisweilen mit doppeltem Boden. Er lässt sich nicht einfach (weg-)lesen. Er fordert für sich ein, erlesen zu werden.