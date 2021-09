Telferin übergab 200 Jahre altes Buch mit Schulnoten

Adeline Holzknecht und BM Christian Härting blättern im Zeitdokument, das mehr als 150 Jahre am Dachboden überdauerte.

Telfs – Ein außergewöhnliches Dokument zur Geschichte von Telfs konnte kürzlich Bürgermeister Christian Härting in Empfang nehmen: Die 93-jährige Telferin Adeline Holzknecht übergab dem Ortschef ein großformatiges, handgeschriebenes Buch, in dem die Namen und Zeugnisnoten von über 2000 Schülerinnen und Schülern verzeichnet sind, die zwischen 1821 und 1862 in Telfs die Dorfschulbank drückten. Die Aufzeichnungen haben auf einem Dachboden mehr als 150 Jahre überdauert.