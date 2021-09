Projekt bei UVP-Behörde eingereicht: Skischaukel Sillian-Sexten wird konkret

Der Ausgangspunkt der geplanten Gondelbahn liegt direkt gegenüber der bestehenden Talstation des Skigebiets Sillian und führt entlang einer alten Lifttrasse zur neuen Bergstation am Grenzkamm Hochgruben in 2536 Metern Seehöhe, erklärt Heinz Schultz. „Mit nur einer Seilbahn werden zwei bestehende Ski- und Wandergebiete miteinander verbunden.“ Auf Südtiroler Seite erfolgt der Einstieg in Vierschach, wo es seit etlichen Jahren direkt an der Talstation einen Bahnhalt gibt. Tatsächlich reisen dort viele Skigäste mit dem Zug an. Diese umweltfreundliche Variante soll auch auf Osttiroler Seite möglich sein, so Schultz: „Ein ganz zentraler Punkt ist eine gute Anbindung an die Schiene mit einer direkten Pistenzufahrt zum neuen Bahnhof in Sillian“, sagt der Unternehmer aus dem Zillertal.