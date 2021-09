Asphalt statt Wurzeln: Tirols Jungstars satteln für die Europameisterschaft um

Trient – Erst vor wenigen Tagen kämpften Mona Mitterwallner und Laura Stigger bei der Mountainbike-WM in Val di Sole Rad an Rad um den Sieg, nun gibt es bereits am Freitag eine Neuauflage dieses Duells bei einer Großveranstaltung. Doch dieses Mal nicht mit den dicken, sondern den dünnen Reifen. Sowohl die WM-Zweite Stigger als auch Weltmeisterin Mitterwallner werden das U23-Straßenrad-Rennen bei der EM in Trient (ITA) bestreiten.