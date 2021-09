Eingeschränkter Zugverkehr zwischen Telfs und Zirl ab 13. September

Die S-Bahn Linie S4 (Kufstein – Telfs-Pfaffenhofen) fällt bis auf einige Züge in den Tagesrandlagen aus. Die ÖBB bieten in beiden Richtungen einen Schienenersatzverkehr in Form von Bussen an. Reisende sollten sich vorab über die Abfahrtszeiten der SEV-Busse informieren, da diese am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen früher und am Bahnhof Zirl später gelegt wurden. Weiters verkehren die Nahverkehrszüge (S-Bahnen und REX-Züge) zwischen Innsbruck Bahnhof und Ötztal Bahnhof beziehungsweise Landeck teilweise zu geänderten Zeiten.