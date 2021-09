Ehemann vermutlich für Explosion mit Toter in Bayern verantwortlich

München – Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit: Ein Mann, der vergangene Woche bei einem Autounfall in Oberbayern getötet wurde, ist der Besitzer eines kurz zuvor explodierten Hauses. Die Polizei geht nach Angaben vom Dienstag davon aus, dass der 55-Jährige für die Explosion verantwortlich war. Dabei starb seine Ehefrau. Es liege außerdem nahe, dass der Mann hinter einem Wohnungsbrand in Sachsen stecke, teilte die Polizei mit.

Die Hintergründe der Vorkommnisse seien weiterhin unklar, sagte ein Sprecher. Auch die genaue Ursache der Explosion und die Frage, wie die 54-Jährige starb, seien noch offen. Die Ermittler hatten in dem Haus eine Gasflasche gefunden - wie später auch in dem Auto. Es bestehe kein Verdacht gegen Dritte. Rätselhaft ist auch das Feuer einer leerstehenden Wohnung in Sachsen. Diese gehörte dem Ehepaar und geriet etwa zeitgleich zur Explosion in Brand.