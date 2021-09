Tiroler Kulturjournalistin Ursula Strohal im Alter von 71 Jahren verstorben

Innsbruck – Fast 50 Jahre lang war sie ein Spiegel des kulturellen Lebens in Tirol und weit darüber hinaus. Als Kulturredakteurin war sie eine Institution. Ihr Name ist unzertrennlich mit der Tiroler Tageszeitung verbunden. Daran kann auch ihr Tod nichts ändern. Ursula Strohal ist am Sonntag im Alter von 71 Jahren nach schwerer Erkrankung gestorben.