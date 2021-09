Ein Zehntel weniger land- und forstwirtschaftliche Betriebe seit 2010

Wien – Der Strukturwandel in der heimischen Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren weiter fortgesetzt. Die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ging seit 2010 um 10 Prozent auf 155.754 zurück, geht aus dem aktuellen "Grünen Bericht" des Landwirtschaftsministeriums hervor. 2020 bewirtschaftete ein Betrieb laut den vorläufigen Daten der Agrarstrukturerhebung im Schnitt 21,1 Hektar landwirtschaftlich und 25,2 Hektar forstwirtschaftlich genutzte Fläche.

Der Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft betrug 2020 den vorläufigen Ergebnissen zufolge rund 9,4 Mrd. Euro (-0,7 Prozent), davon entfielen 7,7 Mrd. Euro auf die Landwirtschaft und 1,7 Mrd. Euro auf die Forstwirtschaft. Im abgelaufenen Jahr gingen 2,252 Mrd. Euro (+5,2 Prozent) an EU-, Bundes- und Landesförderungen an die Agrar- und Forstwirtschaft.

Die Bauerneinkünfte beliefen sich im Durchschnitt auf 28.368 Euro (+1,4 Prozent) pro Betrieb und Jahr, bei Nichtbergbauern auf 35.110 Euro (+4,7 Prozent) und bei Bergbauern auf 21.827 Euro (-3,7 Prozent). Datengrundlage sind die Buchführungsdaten von 1.939 repräsentativ ausgewählten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Um den Abstand zwischen Berg und Tal nicht weiter auseinandergehen zulassen, will das Landwirtschaftsministerium im nationalen Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) einen "starken Fokus" auf Bergbauern legen.

"Die Coronakrise hat die landwirtschaftlichen Betriebe hart getroffen, durch die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung konnten massive Einkommensverluste aber verhindert und die Einkommenssituation stabil gehalten werden", so Landwirtschaftsminister Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung. Dies sei aber "kein Grund für eine Jubelmeldung", die Einkommen würden "in den letzten Jahren" stagnieren. Köstinger forderte erneut "faire Preise" für von Bauern produzierte Agrarprodukte.