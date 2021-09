Umwege: Straßensperren machen das Leben in Hart hart

Gestern bei den Sanierungsarbeiten an der Unterführung nach Hart. Spätestens heute werden sie abgeschlossen sein.

Fügen, Hart i. Z. – Hart ist nicht nur die einzige Gemeinde ohne Busanbindung im Zillertal, sie ist auch nicht an die Zillertalstraße angebunden. Das soll sich bekanntlich mit dem Bau der Umfahrung Fügen ändern. Bis zur Fertigstellung gelangen die meisten Harter über Fügen auf die B169 – und zwar durch eine einspurige Unterführung. Diese war in den letzten beiden Tagen gesperrt – was Umwege über Bruck und Schlitters auf einspurigen Gemeindestraßen für alle talauswärts fahrenden Harter bedeutete.