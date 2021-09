Regionale Wertschöpfung: Der Dolomitenmann ist 3,8 Mio. Euro wert

Fazit der Studie: Durchschnittlich bringt ein Dolomitenmann 3,84 Millionen Euro an Wertschöpfung in Österreich, davon 2,9 Millionen in Osttirol. Das sind Nächtigungen, Verpflegung und Einkäufe in Lienz, die Anreise oder zusätzliche Dienstleistungen, die nachgefragt werden. Das schildert Studienautor Florian Schwillinsky. Auch die Förderung der Stadtgemeinde Lienz – 29.000 Euro in bar und 15.000 Euro in Sachleistungen – wurde untersucht. „Jeder Euro, den die Stadt zahlt, bewirkt eine Wertschöpfung von 67,80 Euro“, so Schwillinskys Ausführung.