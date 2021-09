Gerichtssplitter: Tiroler verspielte online Geld, täuschte Raub vor

Wegen falscher Beweisaussage musste sich gestern ein junger Arbeiter am Landesgericht verantworten. Keine Kleinigkeit – stehen auf das so genannte Delikt gegen die Rechtspflege doch bis zu drei Jahre Haft. Grund zur Sorge für den Angeklagten, dessen Falschaussage vor der Polizei im Juni auch noch weitreichende Konsequenzen hatte.

So hatte der Mann damals angezeigt, dass er soeben auf der Straße ausgebremst und danach von den mit einer Eisenstange bewaffneten Autoinsassen ausgeraubt worden sei. Die Polizei reagierte sofort und leitete eine tirolweite Rasterfahndung nach einem silbernen BMW samt Straßensperren ein. Umsonst, war der Vorfall doch frei erfunden.

Dies lehnte Richter Rüßkamp bei einem Delikt gegen die Rechtspflege ab. So ergingen nicht rechtskräftig 3600 Euro Geldstrafe. Bei der Polizei werden für die „Räubersgschicht“ übrigens noch rund 8000 Euro an Aufwandsersatz fällig. Da bat Verteidiger Wechselberger dann erfolgreich, doch wenigstens die Gerichtsgebühren nachzusehen.

Falsch verstandene Loyalität zu einem Freund trieb gestern eine 46-Jährige nach falscher Beweisaussage ans Landesgericht. Im Mai hatte die Dame in reichlich alkoholisiertem Zustand bemerkt, dass ihr Freund plötzlich mit einem Veilchen am Auge am Boden lag, und bezichtigte einen nahestehenden Gast der Gewalttat. Schließlich habe sie das Geschehen genau verfolgt – hatte die 46-Jährige bei der Polizei damals bezeugt.