Schwede rief sich stundenlang selbst an, um nicht arbeiten zu müssen

Stockholm – Eine besonders kreative Art der Arbeitsvermeidung hat sich ein Finanzbeamter in Schweden ausgedacht: Um sich vor der Arbeit zu drücken, rief der Mann stundenlang seine eigene Telefonnummer an. Anstatt Gespräche von Kunden entgegenzunehmen, rief der 28-Jährige sich selbst mit seinem Mobiltelefon an, wie aus dem Disziplinarbericht der schwedischen Steuerbehörde hervorgeht. Dadurch erschien er im System seines Arbeitgebers als „besetzt“ und alle Kundenanrufe wurden an andere Mitarbeiter weitergeleitet.