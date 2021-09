Mit Weltmeisterin Sidorova sollen bei der Golden Roof Challenge Rekorde fallen

Innsbruck – „Wir haben noch einen Joker in der Hinterhand“, sagte Armin Margreiter und lächelte verschmitzt. Bei der Pressekonferenz zur 17. Int. Golden Roof Challenge am kommenden Samstag verkündete der Organisator des Leichtathletik-Events einen weiteren Top-Star der Szene. Mit der Russin Anzhelika Sidorova, die unter neutraler Flagge startet, kommt die weltbeste Stabhochspringerin und regierende Weltmeisterin nach Innsbruck. „Damit nimmt die Geschichte ein gutes Ende“, freute sich Margreiter und erinnerte an ihre Odyssee vor drei Jahren: Damals hoffte die Athletin am Flughafen in Rom vergeblich darauf, dass ihre Stäbe im Flugzeug mittransportiert werden dürfen. Diesmal stellt man einen Shuttle von Zürich bereit. Margreiter: „Wir freuen uns, dass sie diesmal endlich dabei ist!“