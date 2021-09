Österreichische Radfahrerin in Riccione tödlich verunglückt

Riccione – Eine österreichische Touristin, die ihrem Mann einen Urlaub in der Adria-Badeortschaft Riccione verbrachte, ist bei einem Radunfall tödlich verunglückt. Die 58-Jährige war mit ihrem Ehemann und weiteren Radfahrern aus dem Ausland auf einer Straße unterwegs, als die Frau plötzlich von einem Bus ohne Passagiere an Bord angefahren wurde, der in dieselbe Richtung fuhr wie die Gruppe.