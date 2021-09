Gut zu wissen: Diese Corona-Regeln gelten ab 15. September

Am 15. September treten die neuen Regeln in Form eines dreistufigen Plans in Kraft. Ob eine Stufe bzw. Maßnahme umgesetzt wird, hängt dann nicht mehr von der Sieben-Tages-Inzidenz, sondern von der Auslastung der Intensivbetten ab. Sind mehr als zehn Prozent der Betten auf den heimischen Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt, gilt beispielsweise eine FFP2-Maskenpflicht für alle dort, wo derzeit noch ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend ist (also etwa im Supermarkt und in öffentlichen Verkehrsmitteln).