Autolenkerin (63) prallte in Weißenbach am Lech gegen Felswand

Weißenbach am Lech – Mit leichten Verletzungen kam eine alkoholisierte Autofahrerin nach einem Unfall am Mittwoch im Außerfern davon. Laut Polizei war die 63-Jährige gegen 11.40 Uhr auf der B199 von Weißenbach am Lech kommend in Richtung Grän unterwegs. Bei Kilometer 2,8 sah sie nach eigenen Angaben einen Motorradfahrer im Gegenverkehr, erschrak und verriss das Lenkrad.