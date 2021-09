Jungholz arbeitet an richtigen Kontakten im Fall eines Lockdowns

Plädoyers für offene Grenzen (v. l.): Organisatorin BM Karina Konrad (Jungholz), BM Andi Haid (Mittelberg), Bernhard Joachim (GF Allgäu GmbH), Florian Phleps (GF Tirol Werbung), Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Landesrat Christian Gantner (Vorarlberg) am Mittwochnachmittag in Jungholz.

Jungholz – „Wir sollten uns alle persönlich kennen, wissen, mit wem wir es zu tun haben.“ Der Wunsch der Jungholzer Bürgermeisterin Karina Konrad – nämlich bei einem weiteren Lockdown schnell und unbürokratisch die richtigen Entscheidungsträger erreichen zu können – ging schon ein wenig mit der von ihr mitinitiierten Veranstaltung in Erfüllung. Im Berghotel Tirol in Jungholz waren die richtigen Leute zusammengekommen, die sich vor Monaten mit den extremen Auswirkungen des Lockdowns herumschlagen mussten, die die beiden Enklaven Jungholz und das Kleinwalsertal so betroffen hatten. Polizeioffiziere saßen neben Bürgermeistern, Touristiker neben Landespolitikern. Alle bunt gemischt aus Tirol, Bayern und Vorarlberg. Die Plattform Kleinwalsertal, die sich im Zuge der Corona-Problematik bildete, hatte zum Talk geladen, bei dem man sich gegenseitig attestierte, dass man „im Austausch zusammengewachsen ist“.