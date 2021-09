Lockerungen bei Lokführern: „Es drohen Zustände wie bei den Lkw“

Innsbruck – Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene zu verbessern, will die EU unter anderem den grenzüberschreitenden Einsatz von Lokführern forcieren. Bisher werden Lokführer an den Landesgrenzen häufig gewechselt, schildert vida-Gewerkschafter Gerhard Tauchner. Ein Grund für den Lokführertausch sind die unterschiedlichen Sprachen. Schließlich muss beispielsweise der Schienenbetreiber in Italien mit dem Lokführer problemlos kommunizieren können – davon hängt auch die Sicherheit ab. Sollen Lokführer daher beispielsweise für Fahrten in Italien eingesetzt werden, müssen sie Italienisch-Kenntnisse auf B1-Niveau vorweisen und über eine italienische Triebfahrzeugerlaubnis verfügen, so Tauchner.