Oberländer Fasnachten drängen sich im Jahr 2023

Innsbruck – Es war absehbar. Schon im Vorfeld ihrer gemeinsamen Sitzung hörte man bereits heraus, dass die Voraussetzungen für eine mögliche Fasnacht in diesem Winter zu unsicher sind. Und so haben sich nun die Vertreter von Imst, Nassereith, Fiss, Wenns und Tarrenz darauf geeinigt, heuer darauf zu verzichten. Zu umfassend sind die Vorbereitungsarbeiten, zu unklar die zu erwartenden Rahmenbedingungen. In Thaur und Axams stehen nach wie vor die Termine im Februar 2022 – allerdings werden auch dort demnächst noch die Gremien befasst. Im Oberland – und speziell im Bezirk Imst – könnte es damit 2023 zu einem Gedränge kommen.