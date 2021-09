TT-Leitartikel zur Corona-Pandemie: Neue Maßnahmen, neue Sprachregelung

Maßnahmen. Dieses Wort begleitet unseren Alltag seit März 2020. Nach den Lockdowns und den wiederholten Verkündigungen des „Lichts am Ende des Tunnels“ wollten wir so gerne an die rasche Rückkehr unseres früheren Lebens glauben. Doch zurückgekehrt sind wieder bloß Maßnahmen, die, von Kanzler Sebastian Kurz vorab angekündigt, jetzt von der Bundesregierung unter Einbindung der Länder verkündet worden sind. Das Virus bleibt uns erhalten und damit auch die Gefahr neuer Zumutungen – für Schulen, Spitäler, Wirtschaft – also für uns alle.