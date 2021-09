VP will Fahrplan für Polit-Herbst festzurren

Parteichef Günther Platter (l.) und Klubobmann Jakob Wolf müssen bei der zweitägigen VP-Klausur in Kufstein heute auf Gesundheitslandesrätin Annette Leja verzichten.

Kufstein - Es ist schon so etwas wie eine kleine, gut eingespielte Tradition, dass sich der gesamte VP-Landtagsklub vor der üblichen Herbst-Klausur der schwarz-grünen Koalition zu einer zweitägigen Arbeitssitzung einfindet. Die Regierung trifft sich in zwei Wochen im Außerfern, der VP-Klub von heute bis Freitag in einem Kufsteiner Hotel.