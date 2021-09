Duell mit Serienmeister wartet: WSG geht wieder auf die Bullen los

Wattens – Nach seinem Doppelpack fürs ÖFB-U21-Team beim 6:0-Sieg gegen Aserbaidschan in Ried steigen Angreifer Tobias Anselm sowie der slowenische Teamspieler Zan Rogelj morgen wieder ins Training der WSG Tirol ein. Am Samstag (17 Uhr) wartet im Tivoli ja niemand Geringerer als Serienmeister Red Bull Salzburg auf die Wattener, die in der Vorsaison einen sensationellen 3:2-Heimsieg über die Bullen feiern konnten.