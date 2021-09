Wanderer verlor nach schwerem Sturz in Längenfeld das Bewusstsein

Längenfeld – Ein 49-jähriger Wanderer musste am Donnerstag in Längenfeld von der Bergrettung versorgt und ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Laut Polizei war der Belgier beim Abstieg vom Hahlkogelhaus in Richtung Vordere Pollesalm gestürzt. Dabei zog er sich Verletzungen – unter anderem einen Nasenbeinbruch – zu und verlor kurz darauf das Bewusstsein.