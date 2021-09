Aschenbecher in Nylonsack entleert: Balkonmöbel fingen in Innsbruck Feuer

Innsbruck – Ein falsch entsorgter Aschenbecher hat am Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz bei einem Innsbrucker Mehrfamilienhaus gesorgt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Laut Polizei entstand es gegen 14.30 Uhr: Ein 33-Jähriger hatte seinen Aschenbecher in einen Nylonsack entleert, woraufhin dieser am Balkon in Brand geriet. Der Kunststoff schmolz und tropfte auf die Balkone der darunterliegenden Stockwerke – wo wiederum ein Teil des Mobiliars Feuer fing.