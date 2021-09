Kein Führerschein, Kennzeichen geklaut: 19-Jähriger in Kirchbichl erwischt

Wörgl – Ohne Führerschein am Steuer eines nicht zugelassenen Autos wurde am Donnerstag in Kirchbichl ein 19-Jähriger erwischt. Wie die Polizei Wörgl ermittelte, wurde das am Wagen angebrachte Kennzeichen in der Nacht zuvor in Rankweil direkt vor einem Wohnhaus gestohlen.