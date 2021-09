Jenbacher Sozialstammtisch als neue Plattform zur Vernetzung

So stehen von 17. bis 25. September die Umwelttage auf dem Programm, bei denen sich die Jugendeinrichtungen präsentieren und ein Umweltkommando Müll am Hobbyplatz sammelt. Bei der Aktion „Tschiggi to go“ werden kleine Behälter für die Zigarettenstummel verteilt, erklärt der Integrationsbeauftragte Kaya Kayahan. Durch die Verwendung von PET-Flaschenrohlingen könne man verhindern, dass Giftstoffe aus den Zigarettenstummeln in den Boden gelangen.