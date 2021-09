Im Leokino: Wiener Schmäh und Wiener Lebensgschichtln

Innsbruck – „Eine Wiener Unterwelt hat’s nie gegeben.“ Das behauptet einer der Strizzis im österreichischen Doku-Film „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“. Eine glatte Lüge, wie die Südtirolerin Tizza Covi und ihr Partner Rainer Frimmel in 115 Filmminuten zeigen. Der Film feierte kurz vor der Pandemie bei der Berlinale 2020 seine Weltpremiere und erhielt von der Dokumentarfilm-Jury prompt eine lobende Erwähnung. Auch in Österreich gewann das Regie-Duo damit schon Diagonale und Romy-Preise.

Wenn der Wienerlied-Sänger Kurt Girk und sein Freund Alois Schmutzer im Meidlinger und Ottakringer Heurigen ihre Gschichtln aus dem Wien der Nachkriegszeit auspacken, ist das ebenso nostalgisch wie hart. Dabei erzählt die unprätentiöse Gesprächs-Doku mehr, als es zunächst scheint. Immerhin geht es dabei auch um die verdrängten Nazi-Jahre, alte Kriegsverbrecher und Erinnerungen an den Suizid der jüdischen Vermieter in der Leo-poldstadt. Leichtigkeit mit Musik und dem so genannten „Stoß“-Kartenspiel trifft sich mit den rauen Sitten im Wien der 1960er. Wie das illegale Spiel genau funktioniert, versteht man allerdings trotz Erklärungen der Protagonisten nicht wirklich. Dagegen führte die Polizei jedenfalls immer wieder Razzien durch. Und auch die „Kieberer“ schreckten im Kampf gegen die frechen Glücksspiel-Kleinkriminellen nicht vor Gewalt und Willkür zurück. Das bekam auch Alois Schmutzer zu spüren, der lange Zeit unschuldig im Gefängnis saß, als vermeintlicher Teilnehmer an einem Postraub. Seine Schwester berichtet von blutigen Revier-Kämpfen und Schießereien im Wiener Wilden Westen. Und doch habe es auch einen Ehrenkodex in der Wiener Unterwelt gegeben.