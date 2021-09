Fremdparker-Debatte: Kritik an grüner Verkehrspolitik in Innsbruck

Innsbruck – In der Debatte über gravierende Probleme mit „Fremdparkern“ in Innsbrucker Anwohnerparkzonen (die TT berichtete) übt GR Mariella Lutz (ÖVP), Obfrau des Innsbrucker Verkehrsausschusses, harsche Kritik an den Grünen: Hauptursache für den seit Jahren steigenden Parkdruck in der Innenstadt sei die „stetige Reduktion“ der zur Verfügung stehenden Parkplätze durch Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl. Und sollte die innere Kernzone an der Oberfläche gänzlich parkplatzfrei werden, wie es die grüne Vision einer autofreien Innenstadt vorsehe, würden sich durch die Verlagerung der abgestellten Fahrzeuge der Innenstadtbewohner der Parkdruck in den angrenzenden Zonen massiv erhöhen und die Nutzerkonflikte weiter „drastisch zunehmen“, glaubt Lutz.