Lukullische und geistige Genüsse beim TT-Café am Samstag in Reutte

Die TT-Community trifft sich diesen Samstagvormittag wieder zu Unterhaltung und „a Schalele Kaffee“ am Isserplatz in Reutte.

Traditionell wird der Reigen mit Reuttes Bürgermeister eröffnet. Erstmals nimmt in dieser Funktion Günther Salchner am Podium Platz. Eng verzahnt mit der Gemeinde Reutte steht auch Armin Walch Rede und Antwort. Der Ehrenberg-Chef weiß von archäologischen Glücksfunden zu berichten. Der scheidende Höfener Bürgermeister Vinzenz Knapp erzählt von Höhen (und Tiefen) einer Politikerkarriere, das Pflacher Gemeindeoberhaupt Helmut Schönherr wird hingegen etwas loswerden. „Wenn’s in Pflach keinen interessiert, erzähl ich’s halt in Reutte“, witzelt er.