Suizidprävention: Wenn Gespräche Leben retten

Innsbruck – In Österreich starben 2020 laut Statistik Austria 1068 Personen durch Suizid. „Vergleicht man diese Zahl mit den insgesamt 344 getöteten Personen im Straßenverkehr, so entspricht die Todesursache Suizid dem mehr als Dreifachen. In Österreich nehmen sich durchschnittlich täglich drei Menschen das Leben“, erklärt Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) und betont: „Die meisten Menschen, die einen Suizidversuch unternehmen, wollen nicht sterben, sondern können so wie bisher nicht mehr weiterleben.“ Gespräche könnten in solchen Situationen Leben retten. „Es ist in einer scheinbar ausweglosen Situation gut zu wissen, dass jemand da ist, zuhört und sich der Sorgen, Ängste und Probleme annimmt. Allein das kann Hoffnung und Zuversicht geben“, so die Landesrätin.