Corona-Stufenplan: Kickl ortet Betrug der Regierung

Wien – FPÖ-Chef Herbert Kickl reagiert auf den „Stufenplan“ der Regierenden in Sachen Corona. Er zeiht Türkise und Grüne des „Betrugs“ an den Bürgern, was die Impfung anlangt. Die Koalitionäre hielten nicht, was versprochen worden sei, behauptet der Freiheitliche wider wissenschaftliche Fakten. Weltweit haben mittlerweile 3,2 Milliarden Menschen ein Vakzin bekommen; die Nebenwirkungen sind im Vergleich zum Schutz gering.