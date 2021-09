Schulbeginn: Polizei kontrolliert wieder Tirols Schulwege

In Tirol ereigneten sich im Vorjahr 239 Unfälle mit Kindern, wobei 254 Kinder verletzt wurden. Davon passierten 18 auf dem Schulweg, wobei 19 Kinder verletzt wurden. Der letzte tödliche Unfall auf einem Schulweg in Tirol ereignete sich 2019.

Leitgeb kündigt daher zur Prävention in den nächsten Wochen verstärkte Maßnahmen der Polizei an. So wird es neben der Schulwegsicherung an besonders markanten Stellen und Kreuzungen insbesondere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich von Schulen und Kindergärten geben. Auch die Kinderbeförderung und besonders die Gurtenpflicht stehen im Fokus. Überhaupt werden das richtige Verhalten und die rücksichtsvolle Fahrweise in der Nähe von Schul- und Schutzwegen kontrolliert.