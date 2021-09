„Blaues Gold“: Ernte der Stanzer Zwetschke ist heuer überschaubar

In den Plantagen in Stanz-Grins-Pians winkt dieser Tage dennoch „blaues Gold“ von den Bäumen. Allerdings ist jeder zweite Baum ein „Totalausfall“, wie die Obstbauern bestätigen, die jetzt ihre Ernte in die Scheune bringen. „Wir haben ein durchwachsenes Jahr mit mäßigen Erträgen“, fasst Stefan Nothdurfter, Obmann der Genussregion, zusammen. „Die Ursache liegt in den nassen und kalten Tagen im Frühjahr, während der Blüte.“

Je nach Sorte, Standort und Windeinfluss sei der Reifungsprozess begünstigt oder blockiert und zerstört worden. Nur beim weniger empfindlichen Spänling gebe es kaum Einbußen. In Summe ernte man heuer 150 Tonnen Zwetschke und 50 Tonnen Spänling, so Nothdurfter. In einem „Normaljahr“ würden 300 Tonnen Zwetschke geerntet. Die Früchte kommen jetzt „in dosierten Mengen“ in den Fachhandel und in den Ab-Hof-Verkauf.