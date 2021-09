Schmid oder Milletich: Wer folgt Windtner als ÖFB-Präsident nach?

Wien – Im seit Monaten schwelenden ÖFB-Präsidentschaftswahlkampf fällt am Samstag die endgültige Entscheidung. Gerhard Milletich und Roland Schmid absolvieren in einem Salzburger Hotel ihr Hearing, danach folgt das Voting des zehn stimmberechtigte Personen umfassenden Wahlausschusses. Der Sieger wird am 17. Oktober bei der Ordentlichen Hauptversammlung in Velden als Nachfolger von Leo Windtner zum neuen Präsidenten gekürt. Eine klare Tendenz zeichnete sich im Vorfeld nicht ab.