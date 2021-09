„Salzburg ist für mich aktuell der perfekte Platz“

Wie WSG-Sportdirektor Stefan Köck haben Sie die Länderspielpause für einen Kurzurlaub genützt. Konnte der Fußball tatsächlich einmal ruhen oder waren Sie die ganze Zeit am Handy?

Freund (schmunzelnd): Nach dem Transfergeschäft bietet sich die Länderspielpause für eine kurze Auszeit an und ich habe mich gut erholen können. Wir waren mit der Familie ein paar Tage in Wien und dann in Großarl wandern.