Remis gegen Krems: Ein Punkt, der die Schwazer Adler optimistisch stimmt

Schwaz-Topscorer Richard Wöss wuchs gestern über sich hinaus, nach dem Ausgleich in letzter Minute endete die Partie 26:26.

Schwaz – „Die Partie hat sich den Namen Topspiel absolut verdient“, sagte Schwaz-Trainer Frank Bergemann nach packenden 60 Minuten in der Schwazer Osthalle. Die Adler durften gestern gegen den Titel-Mitfavoriten UHK Krems sogar auf einen Sieg hoffen – letztlich musste man sich mit einem 26:26 und einem Punkt in der Tabelle begnügen. Mit dem Saisonstart können die Schwazer Gipfelstürmer als Tabellendritte aber zufrieden sein.

Anfangs schien für die Tiroler, die auf 480 Fans in der Halle zählen durften, alles wie erhofft zu laufen. Krems-Neuzugang Romas Kirveliavicius sah nach einer Tätlichkeit nach 25 Minuten die Rote Karte. Die Hausherren münzten den Schock-Moment der Gäste in eine 13:11-Pausenführung um und bauten in der zweiten Hälfte den Vorsprung auf bis zu vier Treffer aus. Auch Gerald Zeiner war wieder fit genug für einige Einsatzminuten. Männer des Spiels bei den Tirolern waren aber Richard Wöss mit acht Toren und Goalie Aliaksei Kishou mit starken Paraden.