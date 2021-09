Kulturprogramm 21/22 bringt viel Licht nach Kufstein

Kufstein – Der Auftakt zum Kulturprogramm 21/22 könnte nicht passender sein: Vom Dunkel zum Licht, das ist das Motto des ersten Abonnementkonzerts am 10. Oktober, bei dem Kufsteins Kulturmanager Bernhard Sieberer selbst das Vokalensemble Vocapella und das Ensemble Munich Baroque leiten wird. „Damit wollen wir auch ein psychologisch wichtiges Signal geben, dass es wieder weiter- und aufwärtsgehen wird“, sagte Sieberer gestern bei der Programmpräsentation. Bürgermeister Martin Krumschnabel hofft, „dass wir alles machen können“. Denn im Vorjahr musste aufgrund der Pandemie vieles abgesagt und verschoben werden. Trotzdem bleiben die Abonnenten der Kulturabteilung treu. So gibt es weiterhin an die 320 Dauerkartenbesitzer.